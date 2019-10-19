ميركل وبوتين يبحثان الملف الليبي والسوري في اتصال هاتفي

القاهرة – مصراوي:

بحثت المستشار الألمانية، أنجيلا ميركل، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأوضاع في ليبيا، والشمال السوري، وأوكرانيا.

وناقش الجانبان، خلال اتصال هاتفي، التحضير لقمة "النورماندي" حول أوكرانيا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وكانت وافقت تركيا على تعليق عدوانها العسكري على الشمال السوري، لمدة خمسة أيام، بعد لقاءه بنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، إلا أن مراقبين أكدوا انتهاك أنقرة الاتفاق الذي تم التوصل إليه.