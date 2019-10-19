الجارديان: تحقيق دولي في استخدام تركيا الفوسفور ضد أكراد سوريا

القاهرة (مصراوي)

نشرت صحيفة الجارديان تقريرا لمحرر شؤون الأمن والدفاع دان صباغ بعنوان "الأمم المتحدة تحقق في مزاعم استخدام الفوسفور الأبيض في هجمات في سوريا".

وبحسب بي بي سي، قال تقرير الصحفية إن الأمم المتحدة أعلنت جمع إفادات حول ما تردد عن مزاعم "بأن تركيا استخدمت الفوسفور الأبيض الأسبوع الجاري في هجمات استهدفت أطفالا في شمالي سوريا".

وأضاف التقرير أن "المنظمة الدولية لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية أشارت من جانبها إلى أنها "على دراية بالوضع شمالي سوريا وتقوم بجمع الأدلة فيما يتصل بمزاعم استخدام أسلحة كيماوية".

ونقل التقرير عن خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي، نفيه هذه المزاعم جملة وتفصيلا، وقوله "الحقيقة المعروفة عن المنظومة العسكرية التركية أنها لاتتضمن أسلحة كيماوية"

ويشير كاتب التقرير إلى أن الهلال الأحمر الكردي تحدث عن "وجود 6 إصابات بين المدنيين والعسكريين يعانون حروقا شديدة نتيجة تعرضهم لسلاح غير معروف" وأنه يقيم الموقف مع جهات دولية أخرى، لكنه لايؤكد حتى الآن تعرضهم لسلاح كيماوي.

ويعرض صباغ لرأي هايمش غوردون، خبير الأسلحة الكيماوية البريطاني، الذي قال إن صورا أرسلها إليه صديق تظهر طفلا أصيب بحروق شديدة في منطقة البطن يتلقى العلاج في مستشفى ميداني على الحدود السورية التركية "ربما تشير إلى أنه تعرض لسلاح كيماوي".

لكن صباغ نقل أيضا عن المنظمة الدولية لمنع استخدام الأسلحة الكيماوية أنها "لم تحدد بعد مدى مصداقية هذه المزاعم، وأن المفوضية المختصة بمراقبة استخدام السلاح الكيماوي ستواصل متابعة الوضع شمالي سوريا".