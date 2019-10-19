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بريكست: ما الذي يجب معرفته قبيل التصويت الحاسم ؟

04:33 م السبت 19 أكتوبر 2019
بريكست: ما الذي يجب معرفته قبيل التصويت الحاسم ؟

البرلمان الأوروبي

لندن (بي بي سي)

- في حال وافق البرلمان على الاتفاق، يفترض أن يعرض على البرلمان الأوروبي للمصادقة عليه.

- تحتاج حكومة جونسون، التي لا تحظى بغالبية في مجلس العموم، إلى 320 صوتا لإقرار الاتفاق.

- أعلنت أحزاب المعارضة أنها ستعارض الاتفاق؛ فالحزب الليبرالي الديموقراطي (19 صوتا)، والحزب الوطني الاسكتلندي القومي (35 صوتا) يعارضون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من الأساس.

- حزب العمال (242 صوتا) يرى أن الاتفاق الجديد يضعف حقوق العمال.

- يعتبر دعاة حماية البيئة (حزب الخضر، حزب صوت واحد) أن اتفاق البريكست لا يحترم البيئة.

- الحزب الوحدوي الديموقراطي (عشرة أصوات)، المتحالف مع جونسون في البرلمان، يعد أكبر المعارضين لنص الاتفاق الذي أبرمه مع الأوروبيين؛ إذ يعتبرون أن النص يمنح أيرلندا الشمالية وضعا مختلفا ويعزلها عن بقية المملكة المتحدة.

- ينتظر القادة الأوروبيون موافقة النواب على الاتفاق للانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات التي ستحدد طبيعة العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

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البرلمان الأوروبي حكومة جونسون الحزب الليبرالي الديموقراطي

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