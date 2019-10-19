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15 ملثما يهاجمون مطعما في ألمانيا ويصيبون 6 أشخاص

04:17 م السبت 19 أكتوبر 2019
15 ملثما يهاجمون مطعما في ألمانيا ويصيبون 6 أشخاص

الشرطة الألمانية

ايسناخ، ألمانيا (د ب أ)

هاجمت مجموعة من نحو 15 ملثما العديد من الأشخاص داخل مطعم في مدينة ايسناخ الألمانية وأصابوا ستة زبائن إصابات طفيفة.

وكان المجهولون اعتدوا على النزلاء ليلة الجمعة/السبت الماضية وأصابوا المقتنيات بتلفيات، وفقا لما ذكرته إدارة تفتيش الشرطة في ايسناخ، مشيرة إلى أن منفذي الهجوم لاذوا بالفرار.

ولا يزال من غير المعروف بعد ما إذا كان للجريمة دافع سياسي.

وفي رد على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم المركز الرئيسي للعمليات في ولاية تورينجن إن المطعم محسوب على الطيف اليميني.

الشرطة الألمانية مدينة ايسناخ الألمانية هجوم مسلح

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