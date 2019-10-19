الأكراد يتظاهرون في كولونيا الألمانية تنديدا بالعدوان التركي

كولونيا (د ب أ)

احتشد مئات المحتجين اليوم السبت في مستهل مظاهرة كبيرة مرتقبة للأكراد في مدينة كولونيا الألمانية، للتنديد بالعدوان التركي على الأكراد في شمال سوريا.

وتحدثت الشرطة عن بداية هادئة للمظاهرة تخلو من أي تجاوزات.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم التحقق من هوية عدد من المسافرين الذين وصلوا إلى محطة القطار الرئيسية في كولونيا، ولم يتم احتجاز أي فرد.

ومن المنتظر أن تنطلق المسيرات ظهر اليوم. ورصدت الشرطة تدفقا قويا للمتظاهرين.

وتتوقع الشرطة أن يشارك في المظاهرة أكثر من 20 ألف شخص من أنحاء أوروبا. وتقدر الشرطة أنه سيكون من بينهم آلاف لديهم استعداد للعنف.

ودعا المنظمون المتظاهرين الذين يحملون أعلام المليشيات الكردية في مستهل المظاهرة بالالتزام بالسلمية وعدم الانجرار وراء أي استفزازات.

وكان رئيس شرطة كولونيا، أوفه ياكوب، ذكر أمس الجمعة أن الشرطة تدرس حظر مظاهرة الأكراد، مضيفا أنه من خلال تبادل المعلومات مع سلطات أمنية أخرى تم التوصل إلى أدلة على مشاركة آلاف من الأشخاص الذين يتبنون للعنف في المظاهرة التي طلب الأكراد تنظيمها.

وسجل منظمو المظاهرة – وهي مجموعة ائتلافات يسارية – حضور 15 ألف شخص للمشاركة في المظاهرة بينهم عديد من الأكراد.

وكانت تركيا بدأت في التاسع من الشهر الجاري هجوما على الميليشيات الكردية "قوات حماية الشعب الكردية" التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية.

وأدان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الهجوم.

وغرد رئيس الجالية التركية في ألمانيا، جوكاي صوفو أوغلو، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت هاشتاج #نحن هنا: "مع التضامن في ألمانيا، وضد العنف في شوارعنا".

وذكرت اتحادات للجاليات الكردية في ألمانيا بأنه ليس لديها أي معلومات عن استعداد للعنف خلال المظاهرة.

وأوصت مدينة كولونيا بتجنب محيط وسط المدينة على نطاق واسع.

ومن المقرر تنظيم مظاهرات ضد الغزو التركي لشمال سوريا في عدد من المدن الألمانية الأخرى، مثل برلين وزاربروكن وشتوتجارت وفرانكفورت.