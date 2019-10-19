زعيم العمال: الكلمة الفصل في اتفاق بريكست تعود للشعب البريطاني

لندن (د ب أ)

قال زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربين، إن حزبه لن يدعم اتفاق رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون مع بروكسل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مطالبا بأن تكون الكلمة الفصل في ذلك للناخبين.

وقال كوربين اليوم السبت: "اتفهم تماما الإحباط والإجهاد الذي أصاب كافة أنحاء البلاد وهذا البرلمان. ولكن، ببساطة، لا يمكننا التصويت لصالح اتفاق أسوأ من الاتفاق الذي رفضه هذا البرلمان ثلاث مرات من قبل"، وذلك في إشارة منه إلى اتفاق الانسحاب الذي كانت توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف كوربين: "التصويت على الاتفاق اليوم لن ينهي مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فهو لن يقدم اليقين، ويجب أن يكون للناس الكلمة الأخيرة في ذلك".

ووصف كوربين تأكيدات جونسون بأن هذا الاتفاق لن يخفض من حقوق العمال أو معايير البيئة بأنها "وعود خاوية"، محذرا من أن هذا الاتفاق سيؤدي حتما إلى اتفاقية تجارية تتبع نمط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال: "لا يمكن تصديق كلمة منه (جونسون)."