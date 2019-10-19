شرطة الكتالونيا: اعتقال عشرات في احتجاجات عنيفة الجمعة

برشلونة (د ب أ)

أعلنت الشرطة الكتالونية اليوم السبت اعتقال 54 شخصا على صلة بالاحتجاجات العنيفة التي وقعت في المنطقة الواقعة بشمال شرق إسبانيا.

وقالت الشرطة المسماة "موسوس داسكوادرا" في تغريدة أن 18 شرطيا أصيبوا في اشتباكات أمس الجمعة مع المتظاهرين المحتجين على سجن القادة الكتالونيين المؤيدين للاستقلال.

وفي تغريدة منفصلة، قال جهاز الطوارئ الكتالوني إن 182 شخصا نقلوا للمستشفى عقب الاحتجاجات من بينهم 152 في برشلونة.

تشهد كتالونيا اضطرابات منذ الاثنين الماضي عندما أصدرت المحكمة العليا الإسبانية أحكاما بالسجن بحق تسعة سياسيين محليين تتراوح ما بين تسعة إلى 13 عاما لتنظيم استفتاء غير قانوني بشأن الاستقلال في عام 2017.

وتمت الدعوة إلى إضراب عام عبر المنطقة أمس الجمعة للاحتجاج على أحكام السجن. وبحسب تقديرات الشرطة، نزل أكثر من 500 ألف إلى الشوارع في برشلونة.