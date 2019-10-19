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    زعيم اليسار الألماني يطالب بوقف تام لصادرات الأسلحة إلى تركيا

    12:07 م السبت 19 أكتوبر 2019
    زعيم اليسار الألماني يطالب بوقف تام لصادرات الأسلحة إلى تركيا

    بيرند ريكسينجر

    هامبورج (د ب أ)

    طالب بيرند ريكسينجر، زعيم حزب اليسار الألماني، اليوم السبت بوقف جميع صادرات بلاده من الأسلحة إلى تركيا.

    وخلال مؤتمر محلي للحزب في ولاية هامبورج، قال ريكسينجر:" يجب وقف صادرات الأسلحة إلى تركيا على الفور، كما يجب التراجع عن أذون الصادرات التي تم إصدارها بالفعل".

    وأوضح ريكسينجر:" من واجبنا وقف الحرب ضد الأكراد"، مشيرا إلى أن حزبه سينظم مظاهرات اليوم في العديد من المدن الكبرى بالمشاركة " مع أصدقائنا الأكراد ضد الحرب القذرة والمخالفة للقانون الدولي في سوريا".

    كانت تركيا بدأت عدوانها في التاسع من الشهر الجاري ضد "وحدات حماية الشعب الكردية" في سوريا، والتي تعتبرها الحكومة في أنقرة فرعا لحزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه).

    وبررت أنقرة عمليتها بالحق في الدفاع عن النفس.

    وأُعْلِن مساء أول أمس الخميس عن وقف لإطلاق النار يستمر خمسة أيام، لكنه لم يشمل كل المناطق.

    ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى وقف عدوانها، وفرضت الحكومة الألمانية وقفا جزئيا على صادرات الأسلحة إلى تركيا بسبب هذه العملية.

    بيرند ريكسينجر حزب اليسار الألماني تركيا صادرات الأسلحة

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