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    جونسون: نواب بريطانيا أمام فرصة تاريخية

    11:34 ص السبت 19 أكتوبر 2019
    جونسون: نواب بريطانيا أمام فرصة تاريخية

    بوريس جونسون

    لندن (د ب أ)

    دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نواب البرلمان البريطاني مجددا إلى التصويت لصالح الاتفاق الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكست).

    وفي مستهل الجلسة الطارئة للبرلمان البريطاني، قال جونسون قبل ظهر اليوم السبت:" هذا المبنى أمامه اليوم فرصة تاريخية".

    ووصف جونسون اتفاقه مع الاتحاد الأوروبي بأنه يمثل " أعظم استعادة للسيادة الوطنية في تاريخ البرلمان".

    ويسعى جونسون إلى إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر الجاري.

    تجدر الإشارة إلى أن هذه هي أول جلسة يعقدها البرلمان البريطاني يوم سبت منذ حرب جُزُر الفوكلاند قبل 37 عاما.

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