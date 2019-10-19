رغم مخاوف من اشتباكات... مظاهرة الأكراد في كولونيا تنطلق في موعدها

كولونيا (د ب أ)

رغم مخاوف من وقوع اشتباكات، تبدأ مظاهرة للأكراد في مدينة كولونيا الألمانية للتنديد بالعملية العسكرية السورية في شمال سورية، كما هو مقرر اليوم السبت، حوالي الساعة الحادية عشر صباحا (التوقيت المحلي).

وقالت متحدثة باسم الشرطة في كولونيا صباح اليوم ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "المظاهرة ستنطلق"، مضيفة أنه لم تحدث حتى الآن أي وقائع غير طبيعية خلال توافد المحتجين.

وتتوقع الشرطة أن يشارك في المظاهرة أكثر من 20 ألف شخص من أنحاء أوروبا. وتقدر الشرطة أنه سيكون من بينهم آلاف لديهم استعداد للعنف.

وكان رئيس شرطة كولونيا، أوفه ياكوب، ذكر أمس الجمعة أن الشرطة تدرس حظر مظاهرة الأكراد، مضيفا أنه من خلال تبادل المعلومات مع سلطات أمنية أخرى تم التوصل إلى أدلة على مشاركة آلاف من الأشخاص الذين يتبنون للعنف في المظاهرة التي طلب الأكراد تنظيمها.

وسجل منظمو المظاهرة – وهي مجموعة ائتلافات يسارية – حضور 15 ألف شخص للمشاركة في المظاهرة بينهم عديد من الأكراد.

وكانت تركيا بدأت في التاسع من الشهر الجاري هجوما على الميليشيات الكردية "قوات حماية الشعب الكردية" التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية.

وأدان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الهجوم.

وكتب رئيس الجالية التركية في ألمانيا، جوكاي صوفو أوغلو، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت هاشتاج #نحن هنا: "مع التضامن في ألمانيا، وضد العنف في شوارعنا".

وذكرت اتحادات للجاليات الكردية في ألمانيا بأنه ليس لديها أي معلومات عن استعداد للعنف خلال المظاهرة.

وأوصت مدينة كولونيا بتجنب محيط وسط المدينة على نطاق واسع.