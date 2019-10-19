"قسد" تدعو أمريكا للضغط على تركيا للإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار

دمشق (د ب أ)

دعت القيادة العامة لقوات سورية الديمقراطية (قسد) اليوم السبت الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على الحكومة التركية للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أول أمس الخميس.

وقالت القيادة العامة لقوات سورية الديمقراطية ، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) نسخة منه اليوم :"ندعو نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو اللذان أبرما الاتفاق مع الجانب التركي، إلى إلزام أنقرة بتنفيذ عملية وقف إطلاق النار وفتح الممر لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين وفق التفاهمات على ذلك مع الجانب الأمريكي ".

وأضافت :"رغم التواصل المستمر مع الجانب الأمريكي والوعود التي قدمت من قبلهم لحل هذه المشكلة إلا أنه لغاية الساعة لم يحدث أي تقدم ملموس ".

وأكد البيان :"لقد وافقت قوات سورية الديمقراطية على عملية وقف إطلاق النار مع الدولة التركية التي تمت بوساطة من الولايات الامريكية المتحدة يوم 17 تشرين أول/ أكتوبر الجاري ، والتزمنا به إلا أن الجانب التركي استمر في هجومه منتهكاً وقف إطلاق النار ولا يسمح حتى الآن بفتح ممر آمن لإخراج الجرحى والمدنيين المحاصرين في مدينة رأس العين رغم مضي أكثر من 30 ساعة على سريان وقف إطلاق النار" .

وأضاف :" لقد تعهدنا بالالتزام بوقف إطلاق النار ومازلنا نلتزم به لكن في الوقت ذاته نطالب الجانب الأمريكي للتقيد والالتزام به أيضاً والضغط على الجانب التركي لفتح الممر وإخراج الجرحى والمدنيين من رأس العين المحاصرة ".

إلى ذلك، قال مصدر مقرب من قوات سورية الديمقراطية اليوم إن " عمليات القصف على مدينة رأس العين ما زالت مستمرة، وقد شهدت المدينة اشتباكات بين قوات قسد من جانب، والجيش التركي والفصائل الموالية له من جانب آخر ، إضافة إلى سقوط عدة قذائف على المناطق التي تحت سيطرة قوات قسد ".

وأضاف المصدر،الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ (د. ب.أ) :" تسعى منظمة الهلال الاحمر الكردي للدخول الى مدينة رأس العين لإجلاء الجرحى من المدينة، ولكن الى الآن لم يتم تأمين ممر لدخولهم ".