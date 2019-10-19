الرئيس الألماني يأمل في مصادقة البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست"

لندن- (د ب أ):

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن أمله في أن يوافق نواب البرلمان البريطاني على الاتفاق الجديد الذي جرى التوصل إليه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال شتاينماير في تصريحات لصحيفة "نويه فيستفيليشه" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "أتمنى أن يوافق مجلس العموم البريطاني على نتائج المفاوضات بشأن بريكست، هذا هو شرط تمكن أوروبا من التعاطي مجددا مع قضايا مهمة مثل الهجرة ومستقبل الاقتصاد الأوروبي والسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية".

ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني خلال جلسة تاريخية طارئة اليوم على الاتفاق الجديد الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مع الاتحاد الأوروبي.

ويواجه جونسون ضغوطا شديدة للحصول على موافقة البرلمان على اتفاقه، وإلا فإنه سيتعين بموجب القانون تقديم طلب لبروكسل لتمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد، بعد الموعد المقرر في 31 أكتوبر الجاري.

وإذا رفض نواب بريطانيا الاتفاق اليوم، ربما يعقب ذلك تصويت على خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون اتفاق، مما سيكون له عواقب غير متوقعة. وحال الموافقة، تغادر البلاد الاتحاد كما هو مقرر نهاية الشهر.