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على غرار اعتقال اوجلان.. تركيا تقبض على مسؤول منظمة جولن في المكسيك

09:58 ص السبت 19 أكتوبر 2019
على غرار اعتقال اوجلان.. تركيا تقبض على مسؤول منظمة جولن في المكسيك

الشرطة التركية

أنقرة - (د ب ا):

تمكّن جهاز الاستخبارات التركي من القبض على مسؤول "تنظيم جولن الإرهابي" في المكسيك، واحضاره إلى تركيا، عبر عملية خارج الحدود.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصدر أمني، لوكالة الأناضول للانباء نشرتها اليوم السبت.

وقال المصدر إن جهاز الاستخبارات نفذ عملية خارج الحدود للقبض على عثمان قراجه، المتهم بـ "تأسيس وقيادة منظمة إرهابية مسلحة".

وأوضح المصدر أن "قراجه" يعد مسؤول منظمة "جولن" في المكسيك،في اشارة إلى فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة وتتهمه تركيا بانه وراء انقلاب فاشل وقع في عام 2016، ولكن جولن نفى ذلك .

كانت تركيا قد القت القبض على عبدالله اوجلان،مؤسس حزب العمال الكردستاني وقائده، في السفارةاليونانية في نيروبي في كينيا، وتم نقله إلى تركيا في 1999 وتمت محاكمته في أبريل من نفس العام وحكم عليه اولا بالاعدام بتهمة الخيانة العظمى ،ولكن في عام 2002، تم تحويل حكم الإعدام للسجن المؤبد في محاولة التلائم مع قوانين للاتحاد الاوروبي، وهو مسجون في سجن إمرالي حاليا.

تركيا منظمة جولن المكسيك الإرهاب

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