السفارة السعودية ببيروت: بدء إجلاء السعوديين من لبنان فجر اليوم

بيروت – (أ ش أ):

أعلنت سفارة السعودية في العاصمة اللبنانية بيروت، بدء عمليات إجلاء المواطنين السعوديين من لبنان اعتبارا من فجر اليوم، في ضوء الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وذكرت السفارة السعودية في بيروت - في بيان لها اليوم السبت - أن المرحلة الأولى من "خطة إدارة الأزمات والطوارئ" قد نجحت حيث بدأت عمليات إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) ابتداء من الساعة الخامسة فجر اليوم.

وأعربت السفارة السعودية عن تقديرها لجهود القوات المسلحة اللبنانية وجهاز قوى الأمن الداخلي، آملة في أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار.

يشهد لبنان موجة من التظاهرات والاضطرابات العنيفة منذ 3 أيام احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وسوء الأحوال الاقتصادية والمالية للبلاد.