رئيس الوزراء الكويتي يبدأ غدا زيارة رسمية إلى مصر تستمر 3 أيام

الكويت – (أ ش أ):

يبدأ رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح غدا الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى، زيارة رسمية إلى مصر تستغرق ثلاثة أيام، يلتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في وقت تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تناميا ملحوظا في مختلف المجالات.

وسيبحث الرئيس السيسي والشيخ جابر المبارك، أوجه العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما سيبحث رئيسا الوزراء المصري والكويتي، أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات التي من شأنها تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، في ظل العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين، على المستويين الرسمي والشعبي.

وتأتى زيارة رئيس الوزراء الكويتي إلى مصر، في إطار ما شهدته العلاقات الثنائية في الآونة الأخيرة، من تطورات ملموسة في مختلف أوجه التعاون المشترك، وهو ما ظهر من خلال الزيارات المتبادلة مؤخرا، والتي كان آخرها الزيارة الناجحة للرئيس السيسي إلى الكويت مطلع سبتمبر الماضي، وقبلها زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مصر، للمشاركة في القمة العربية – الأوروبية، التي عقدت في شرم الشيخ في فبراير الماضي، وكذلك زيارة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم إلى مصر في سبتمبر الماضي، وزيارة رئيس مجلس النواب المصري الدكتور على عبدالعال إلى الكويت في يناير الماضي، فضلا عن عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في الكويت خلال شهر ديسمبر الماضي، برئاسة وزيري خارجية البلدين، والتي توجت بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بينهما.