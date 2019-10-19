إشعال النيران بالعديد من محطات مترو الأنفاق في تشيلي وسط احتجاجات

إشعال النيران بالعديد من محطات مترو الأنفاق في تشي

بوجوتا - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية في تشيلي، بوقت متأخر من مساء الجمعة، أن رجال الإطفاء يكافحون حرائق في العديد من محطات المترو بالعاصمة سانيتاجو، بعد إغلاق مترو أنفاق المدينة وسط احتجاجات على زيادة ثمن أجرة الركوب.

وقالت الوزارة إن محطات المترو في أنحاء العاصمة تعرضت لأضرار كبيرة وإنه تم نشر رجال الإطفاء في خمس محطات على الأقل.

وأعلن مترو سانتياجو عن إغلاق الشبكة كلها حتى يوم الاثنين على أقرب تقدير من أجل تقييم الضرر الذي لحق بها.

وقالت الشبكة على موقع تويتر إنها اضطرت إلى وقف العمل نظرا لأن "أعمال الشغب والدمار" الذي لحق بها كان بالغا لدرجة أنها لا تستطيع ضمان الحد الأدني من متطلبات الأمان للعاملين والركاب.

وكان المحتجون يتظاهرون طوال الأسبوع ضد زيادة أجرة وسائل النقل، حسبما أفادت صحيفة "لا تيرسيرا".

وأدان الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا في كلمة لإذاعة "اراديو اجريكالتشرا" الدمار الذي لحق بمحطات المترو ووصفه بأنه "عمل تخريبي".

وأضاف "يحق لنا جميعا التعبير عن آرائنا ولكن بدون تدمير ".