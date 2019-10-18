واشنطن تطالب تركيا بالالتزام بـ "الشروط الكاملة" لوقف إطلاق النار

واشنطن - (د ب أ):

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم الجمعة، إنه أبلغ نظيره التركي تشاووش أوغلو بأنه يجب عليهم الالتزام بالشروط الكاملة لوقف إطلاق النار وشدد على ضرورة المحافظة على السجون المحتجز بها مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن اسبر قوله إن " القوات البرية الأمريكية لن تشارك في أي عملية على الأرض لإنفاذ المنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا ، مؤكدا أن الجيش الأمريكي يواصل انسحابه.

وقال اسبر إن " القوات الأمريكية ستدافع عن نفسها ونحن نكمل الانسحاب من المنطقة".

وأضاف إسبر للصحفيين في البنتاجون إنه عقد جلسات استماع جادة للغاية، وصريحة وبناءة مع نواب الكونجرس أمس الخميس بشأن سوريا.

وقال إسبر في بيان إنه سيسافر إلى الشرق الأوسط غدا السبت لزيارة القوات الأمريكية، ولقاء الشركاء الدوليين وذلك قبل التوجه إلى بروكسل لحضور الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ، حيث سيلتقي مع نظيره التركي وباقي وزراء دفاع دول الحلف.