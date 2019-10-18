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وزارتا الدفاع الروسية والفرنسية تتبادلان الآراء حول الوضع في شرق المتوسط

09:36 م الجمعة 18 أكتوبر 2019
وزارتا الدفاع الروسية والفرنسية تتبادلان الآراء حول الوضع في شرق المتوسط

نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين

موسكو - (أ ش أ):

ناقش مسؤولان بوزارتي الدفاع الروسية والفرنسية، في اتصال هاتفي، الوضع في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسي، في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة، أن نائب الوزير الروسي، الفريق أول ألكسندر فومين، أجرى اتصالا هاتفيا مع المديرة العامة للعلاقات الدولية بوزارة الدفاع الفرنسية، أليس جيتون.

وأوضح البيان أن الاتصال جرى في إطار متابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، ونظيرته الفرنسية، فلورانس بارلي، وأن "الجانبين تبادلا الآراء حول الوضع في شرق المتوسط".

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