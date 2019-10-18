لبنان: مشاغبون يعتدون على العناصر الأمنية بالمفكات والمفرقعات النارية

بيروت - (أ ش أ):

أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان، تعرض عدد من عناصره لاعتداءات وصفها بـ"الوحشية" من قبل عناصر الشغب في ساحة رياض الصلح بوسط العاصمة بيروت، مشيرا إلى أن المشاغبين استخدموا المفكات الحديدية والمفرقعات النارية الكبيرة في تنفيذ اعتداءاتهم.

وذكرت قوى الأمن الداخلي – في بيان لها مساء اليوم – أن "المتظاهرين" قاموا بإطلاق المفرقعات النارية الكبيرة واستخدموا مواد صلبة من بينها (مفكات حديدية) ضد العناصر الأمنية، على نحو أدى إلى تعرض 24 عنصرا أمنيا لإصابات مختلفة.

وأشارت إلى أن أعمال الشغب التي انطوت على الاعتداءات وحرق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة بدأت اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وأكد جهاز قوى الأمن الداخلي أنه اضطر إلى التصدي لأعمال الشغب، بغية المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وملاحقة المشاغبين الذين يقومون بأعمال تخريب وسرقة بعض البنوك والمحال التجارية.

ودعا الجهاز جميع المشاركين في التظاهرات إلى التزام حدود سلميتها، ومناشدا المتظاهرين الابتعاد عن الفوضى والشغب وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعلى العناصر الأمنية، حفاظا على السلامة العامة، مشددا على أنه لن يتردد في ملاحقة وتوقيف كل مخل بالأمن وإحالته إلى القضاء.