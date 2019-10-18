استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال على حاجز عسكري بجنوب طولكرم

رام الله - (أ ش أ):

استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز جبارة جنوب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وقالت مصادر فلسطينية إن شابًا في العشرينيات من عمره، لم تعرف هويته بعد، استشهد عقب إصابته برصاص الاحتلال على الحاجز، وتركه ينزف، قبل السماح لسيارات إسعاف جمعية الهلال الأحمر بالوصول إليه.

وادعت مصادر عبرية أن الشاب أصيب بجروح وصفت بالخطيرة بعد فتح النار عليه بدعوى جريه نحو الجنود المتمركزين عند الحاجز ومحاولته تنفيذ عملية طعن.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له، إنه تمكن من تحييد شاب بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن جنوب المدينة.