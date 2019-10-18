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لجان برلمانية أمريكية وأوروبية تندد بالعدوان التركي على سوريا

07:47 م الجمعة 18 أكتوبر 2019
لجان برلمانية أمريكية وأوروبية تندد بالعدوان التركي على سوريا

العدوان التركي شمال سوريا

القاهرة – مصراوي:

أدانت لجان برلمانية، أمريكية وفرنسية وألمانية وبريطانية، بالعدوان التركي على الشمال السوري، بحجة القضاء على التنظيمات الإرهابية، وطرد وحدات حماية الشعب الكردية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، أكد أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أكد عزمه على تنفيذ وقف إطلاق النار في شمال سوريا.

وأضاف ترامب، في تصريحات صحفية، الجمعة، ونقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الوضع في سوريا هش للغاية.

تجددت المعارك في بلدة رأس العين شمالي سوريا، الجمعة، على الرغم من الإعلان عن تعليق العمليات العسكرية التركية، عقب اتفاق بين نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس.

ووافقت تركيا على تعليق هجومها شمال شرقي سوريا وإنهائه، إذا انسحبت قوات سوريا الديمقراطية من هذه المنطقة، وذلك بموجب اتفاق أعلنه نائب الرئيس الأميركي في أنقرة.

العدوان التركي شمال سوريا أكراد سوريا اللجان البرلمانية

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