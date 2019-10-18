وزيرة الداخلية اللبنانية تناشد المتظاهرين بعدم التعرّض لعناصر الدفاع المدني

القاهرة - (مصراوي):

ناشدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريّا الحسن، اليوم الجمعة، المُتظاهرين بعدم التعرّض لعناصر الدفاع المدني المنتشرين في الطرقات للقيام بواجبهم الوطني والإنساني.

وقالت الحسن، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر "أتوجه بنداء إلى المتظاهرين عدم التعرض لعناصر الدفاع المدني المنتشرين على الطرقات للقيام بواجبهم الإنساني والوطني من أجل تأمين السلامة العامة والحفاظ على سلامة المواطنين في ممتلكاتهم وأرواحهم. وأناشدهم مجدداً عدم التعرض للأملاك العامة والخاصة وتفادي أعمال التكسير".

وأغلق عشرات الآلاف من المحتجين في أنحاء لبنان الطرق، وأشعلوا النار في إطارات، في ثاني يوم من الاحتجاجات المطالبة بإسقاط جميع رموز النخبة السياسية التي يقولون إنها خربت الاقتصاد وأوصلته إلى نقطة الانهيار.

ويشارك في أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ أعوام، عامة الشعب من مختلف الطوائف والدوائر. ورفع المحتجون لافتات وهتفوا بشعارات تطالب حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري بالاستقالة.