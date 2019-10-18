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    لبنان: إغلاق المدارس والجامعات غدًا بسبب التظاهرات

    06:36 م الجمعة 18 أكتوبر 2019
    لبنان: إغلاق المدارس والجامعات غدًا بسبب التظاهرات

    أكرم شهيب

    القاهرة – مصراوي:

    أصدر وزير التربية اللبناني، أكرم شهيب، قرارًا بإغلاق المدارس والجامعات في البلاد، غدًا السبت، بسبب استمرار التظاهرات التي اندلعت في البلاد منذ الأمس.

    وأصدر المكتب الإعلامي للوزير شهيب بيان قال فيه: "تغلق المدارس الرسمية والخاصة والجامعات يوم الجمعة 18 (أكتوبر) 2019 بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد".

    وبدأت المظاهرات الاحتجاجية مساء الخميس في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتسآب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية، وقام المتظاهرون بإغلاق الطرقات بالإطارات المشتعلة في كافة المناطق اللبنانية في العاصمة بيروت، في جبل لبنان، وشماله وجنوبه وشرقه.

    أكرم شهيب اندلاع تظاهرات لبنان إغلاق المدارس

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