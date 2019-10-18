اردوغان: لن أنسى رسالة ترامب والرد عليها لم يحن بعد

أنقرة - (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، اليوم الجمعة، إنه لن ينسى رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذره فيه بألا يكون "رجلا متصلبا" أو "أحمق" أو أن يكون "شيطانا".

وتعهد برد لما قال إنها رسالة تخرج عن إطار المجاملات الدبلوماسية، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

كان ترامب قد كتب هذه التحذيرات في رسالة إلى اردوغان بتاريخ 9 أكتوبر، في محاولة لإقناع الرئيس التركي ألا يبدأ هجوما عسكريا في سورية.

وأرسلت تركيا قوات على الحدود من أجل إبعاد المقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة في اليوم ذاته. وقالت جلنار أيبت مستشارة اردوغان إن العملية كانت رد تركيا على رسالة ترامب.

وتعد تصريحات اردوغان اليوم الجمعة هي أول رد فعل علني على الرسالة .

وتأتي تصريحاته بعد يوم من توصله لاتفاق مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في أنقرة لوقف الهجوم التركي لمدة 120 ساعة من أجل السماح بانسحاب قوات وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة خطرا إرهابيا.

وقال اردوغان إنه يمتنع عن الرد في الوقت الراهن، مضيفا: "نحن لا نرى هذه المسألة كأولوية لنا اليوم... لكن يجب العلم أنه عندما يحين الوقت، سيتم اتخاذ إجراء ضروري فيما يتعلق بهذه المسألة".

ومن المتوقع أن يلتقي اردوغان مع ترامب في واشنطن يوم 13 نوفمبر المقبل.