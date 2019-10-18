الحريري لشركائه: 72 ساعة لحل الأزمة في لبنان

القاهرة – مصراوي:

أمهل رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، شركائه فى الحكومة 72 ساعة، للعودة بحلول للأزمة الاقتصادية في بلاده.

وأضاف الحريري، في كلمة للشعب اللبناني، الجمعة، أن بعض الإدارات انشغلت فقط بتصفية الحسابات الشخصية، قائلًا: "يشاع أن هناك مؤامرة لتخريب الوضع في بيروت، إلا أن ذلك لا يلغي وجود وجع حقيقي داخل لبنان".

واستطرد رئيس الوزراء اللبناني، أن الإصلاحات تعني إصلاح القوانين في بلاده، لافتًا إلى أن حل الوحيد للأزمة هو الإصلاح الاقتصادي القائم على التعاون بين جميع الأطراف.

وأكد الحريري في كلمة للشعب اللبناني، الجمعة، أن الإصلاحات معناها فرض ضرائب، لافتًا إلى أن الدين العام والعجز في الموازنة أصبح متفقمًا.

وأضاف أن الخطوة المباشرة للإصلاح الاقتصادي هو خفض العجز العام، وتم تخفيض النفقات، فضلًا عن عقد اجتماعات ولجان واتصالات للتوصل إلى اتفاقات إلا أن الأوضاع لم تكتمل بسبب الصراعات الداخلية.

وشدد لحريري على أن ردة فعل المحتجين طبيعية إزاء الأداء السياسي للدولة، مؤكدًا أن البعض ركز على تصفية الحسابات السياسية بدلًا من الإصلاحات.