تحطم طائرة استطلاع بدون طيار تابعة للجيش الألماني في مالي

برلين - (د ب أ):

أعلن الجيش الألماني تحطم طائرة استطلاع صغيرة بدون طيران من طراز "لونا" خلال استعانة جنود الجيش الألماني بها في مالي.

ونقلت اليوم الجمعة وكالة الأنباء الألمانية عن تقرير للجيش الألماني، القول إنه ربما يرجع تحطم الطائرة لخلل فني.

وكانت طائرة الاستطلاع الصغيرة غير المسلحة قد سقطت أول أمس الأربعاء فوق مدينة جاو بمالي، وفقا لتقرير الجيش الألماني على موقعه الإلكتروني على الإنترنت الليلة الماضية.

وتندرج الطائرة ضمن المعدات العسكرية للجيش الألماني التي يتم الاستعانة بها في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما".

ويتمركز أغلب جنود الجيش الألماني الذين يتم الاستعانة بهم في البعثة وعددهم 750 جنديا تقريبا، في معسكر "كاستور" في مدينة جاو شمالي شرق مالي.

وكان صحفي محلي قد نشر صورة للطائرة المحطمة عند جدار طيني عبر موقع "تويتر".