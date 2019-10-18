الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية - جناح الحلو" يوقعان خريطة طريق للتفاوض

الخرطوم - أ ش أ

وقع وفدا الحكومة السودانية و "الحركة الشعبية – شمال"، بقيادة عبد العزيز الحلو اتفاقا حول خريطة الطريق للتفاوض، بين الطرفين الذي تستضيفه جوبا، عاصمة جنوب السودان.

وانطلقت المفاوضات المباشرة بين وفد الحكومة السودانية برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشى، ووفد "الحركة الشعبية" بقيادة عبد العزيز الحلو، في جوبا، صباح اليوم الجمعة.

من جهة أخرى، اختتمت اللجنة المشتركة المعنية بتحديد أجندة مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية (التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية)، اجتماعها الأول الذى عقد في جوبا اليوم الجمعة.

وتناول الاجتماع الطرق المثلى للدفع بالعملية السلمية وكيفية الانتقال من مرحلة إعلان المبادئ وبناء الثقة الذي وقعة الطرفان في جوبا، الشهر الماضي، إلى مرحلة الدخول في التفاوض حول القضايا الجوهرية المتعلقة بالمشكلة.

وقال محمد تقد لسان ، عضو وفد الجبهة الثورية للمفاوضات، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إن اللجنة ناقشت أجندة التفاوض فى المرحلة المقبلة، حيث تم الاتفاق على ضرورة مراجعة ما تم في إعلان جوبا للمبادى وبناء الثقة.

وأشار إلى أن النقاش دار حول ضرورة التفاوض، في مسارات متعددة تشمل قضايا قومية بالاضافة إلى القضايا المتعلقة بمناطق النزاع المختلفة، وطبيعة ومنهجية التفاوض فى المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الأجندة بعد استكمالها يمكن أن تطرح كإعلان سياسي أو إعلان مبادئ خلال اليومين القادمين .

وأكد تقد أن الروح الإيجابية التي سادت الاجتماع كفيلة بأن تدفع الأطراف جميعا لتحقيق التقدم المطلوب نحو تحقيق السلام.