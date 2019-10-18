الجيش الليبي: تدمير أكبر مخزن لأسلحة لمليشيات الوفاق

القاهرة (مصراوي)

قال الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إن سلاحه الجوي نفذ فجر الجمعة عدة غارات جوية إستهدفت معسكر الحامية وأهداف أخرى لمليشيات مولية لحكومة الوفاق الوطني، داخل مدينة مصراتة.

وأضاف الجيش الليبي أن الغارات أسفرت عن عدة إنفجارات كبيرة جراء تدمير وإحتراق مستودع تستخدمه المليشيات الموالية لحكومة طرابلس لغرض تخزين الذخائر ومعدات الدفاع الجوي التي وصلت إليها من تركيا.

وحذر الجيش الليبي المليشيات من محاولة تعريض أو تهديد سلامة قواتها المسلحة والمدنيين للخطر من خلال إستجلاب أو إستيراد أي نوع من أنواع الأسلحة والذخائر من الخارج، أو تخزينها لغرض إستخدامها ضد قوات الجيش أو المدنيين.

وأكد الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر أن كامل التراب الليبي تحت سيطرته ومراقبته، وسيتم إستهداف هذه الأسلحة والمعدات في أي مكان.