وزير خارجية امريكا يصل اسرائيل لمناقشة" التطورات الإقليمية

تل ابيب- (د ب ا):

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل إلى مطار بن جوريون في إسرائيل في وقت متأخر من للية أمس الخميس.

وقال بومبيو في تغريدة لدى وصوله"من الجيد أن أكون في إسرائيل اليوم ونتطلع إلى الاجتماع ومناقشة مجموعة من القضايا المهمة، بما في ذلك التطورات الإقليمية والتهديدات، وأمن أقرب حلفاء وشريك لأمريكا"،حسبما ذكرت اليوم الجمعة صحيفة جيروزاليم بوست"في موقعها الإلكتروني.

ووفقا لبيان لوزارة الخارجية الأمريكية أول أمس الأربعاء، سوف يعقد بومبيو اجتماعا مقررا اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعتزمون فيه "مناقشة التطورات في سورية والحاجة المستمرة لمواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة".

ووصل بومبيو إلى إسرائيل قادما من تركيا، حيث اجرى هو ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تم خلالها الاتفاق على وقف العملية العسكرية التركية (نبع السلام) في شمال شرقي سوريا.

وكانت الولايات المتحدة قد اعلنت عن سحب قواتها من شمال شرق سوريا. وقال بومبيو أول أمس الأربعاء إن الانسحاب الأمريكي من سوريا لا يعرض إسرائيل للخطر.