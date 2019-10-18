وزير خارجية لوكسمبورج: البريكست نوع من الحمق السياسي

برلين- (د ب أ):

أعرب وزير خارجية لوكسمبورج، جان أسلبورن، عن أمله في أن يوافق البرلمان البريطاني على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال أسلبورن صباح اليوم الجمعة في تصريحات لإذاعة ألمانيا: "البريكست نوع من الحمق السياسي"، مضيفا في المقابل أن مهمة الاتحاد الأوروبي أيضا هي حماية مصالح الدول الأعضاء الصغيرة، مثل الحفاظ على السلام في إيرلندا، وقال: "الاتفاق الجديد للبريكست يمكنه تحقيق ذلك".

يُذكر أن رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أعلن أمس الخميس أن مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي تمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن البريكست.

وكتب يونكر، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الاتفاق الجديد "عادل ومتوازن لكل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

وفي المقابل، رفضت أحزاب المعارضة البريطانية الاتفاق الجديد للبريكست.

ومن المتوقع أن يطرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتفاق لتصويت واحد أو أكثر في جلسة خاصة للبرلمان غدا السبت، لكن ما زال من غير الواضح ما إذا كان لديه ما يكفي من الدعم لتأمين أغلبية في مجلس العموم المنتخب.