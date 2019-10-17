عضوان بالكونجرس يصممان على معاقبة تركيا لعدوانها على سوريا

القاهرة - (مصراوي)

قال عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي جراهام وكريس فان هولن، إنهما "سيواصلان بكل قوة" العمل على خططهما لفرض عقوبات صارمة على تركيا رغم إعلان وقف إطلاق النار بشكل مؤقت في سوريا.

وذكرت بريدجت فراي، المتحدثة باسم السناتور فان هولن، أنه هو وجراهام "تحدثا واتفقا على ضرورة المضي قدما بكل قوة في العمل على هذا التشريع" بحسب ما بثته شبكة "سكاي نيوز".

وقال متحدث باسم جراهام إنه وفان هولن يعتزمان مواصلة العمل على ذلك.

وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، قد أعلن الخميس، أن تركيا وافقت على إنهاء عمليتها العسكرية في شمال سوريا بشكل تام خلال خمسة أيام، وذلك بعد انسحاب المقاتلين الأكراد من هذه المنطقة ضمن هذه المهلة.

وجرى التوصل إلى الاتفاق بعد محادثات أجراها بنس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، استمرت لعدة ساعات.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن مشرعون في الكونجرس أنهم يعدون مشروع قانون من أجل فرض عقوبات واسعة على تركيا ردًا على عدوانها على شمال شرق سوريا ومهاجمة المناطق الكردية.

وينص مشروع القانون الذي جاء بقيادة الجمهوريين على فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك بسبب الغزو، كما يعاقب أنقرة على شرائها منظومة "إس- 400" الصاروخية الروسية، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وتوقع جراهام أن يحظى مشروع القانون بدعم كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وكان جراهام توعد في تصريحات صحفية، الأربعاء، بأن الكونغرس سيجعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يدفع ثمنا باهظا جدا" لهجومه على القوات الكردية التي كانت متحالفة مع واشنطن.