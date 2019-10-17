وسائل إعلام: وليد جنبلاط يتصل بـ"الحريري" ويقترح عليه الاستقالة

القاهرة - (مصراوي)

ذكرت وسائل إعلام لبنانية محلية، أن وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري واقترح عليه الاستقالة من منصبه، بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز".

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن وزير الاتصالات أعلن إلغاء رسوم على المكالمات عبر تطبيق "واتس آب" والتي وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وتظاهر لبنانيون، مساء اليوم الخميس، عقب قرار الحكومة بفرض ضريبة بقيمة 6 دولارات على كل حساب بتطبيقات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تطبيق "واتس آب" فضلًا عن ضريبة بقيمة 750 ليرة لبنانية (نصف دولار أمريكي) على صفيحة البنزين.

وفي وقت سابق خلال مرور موكب وزير التربية أكرم شهيب، بمكان الاعتصام في وسط بيروت، أقدم بعض مرافقيه على إطلاق النار في الهواء، بعدما تجمهر المتظاهرون حول سيّارة شهيب الذي، بحسب ما نقلت قناة "الجديد" اللبنانية، عن أحد المتظاهرين، أنّ "شهيب نزل محاولاً التحدّث إلى المتظاهرين، ولم يطلق مرافقوه النار اتجاه الناس بل أطلقوا النار في الهواء لإبعاد المتظاهرين عن سيارة الوزير التي تعرضت للتكسير".

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن مرافق إحدى الشخصيات أطلق النار اتجاه المتظاهرين ودهس أحدهم أمام مفرق بيت الوسط، وسط غضب المحتجين.

وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عبر "تويتر": "إنني طلبت من الرفيق أكرم شهيب، تسليم الذين أطلقوا النار في الهواء ونحن تحت القانون لكن نطلب تحقيق شفاف ونرفض الاعتداء على أي كان".