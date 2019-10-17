"صار الوقت".. مدن لبنانية تتظاهر بسبب "الضرائب الجديدة" (صور وفيديو)

كتب - محمد صفوت:

تظاهر لبنانيون، مساء اليوم الخميس، عقب قرار الحكومة بفرض ضريبة بقيمة 6 دولارات على كل حساب بتطبيقات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تطبيق "واتس آب" فضلًا عن ضريبة بقيمة 750 ليرة لبنانية (نصف دولار أمريكي) على صفيحة البنزين.

ودعت منظمات المجتمع المدني في لبنان لتظاهرة ضد قرارات الحكومة، وخرج عدد كبير من اللبنانيين، إلى ساحة رياض الصلح وسط بيروت، رافضين الضرائب التي تفرضها الحكومة ومطالبين برحيلها.

وقطع المتظاهرون الطرق في وسط بيروت احتجاجًا على فرض الضرائب ما اعتبروه مزيدًا من العبء على كاهل المواطن، داعين كافة الأحزاب اللبنانية بالمشاركة في الاحتجاجات، والنزول للشوارع للتعبير عن رفضهم لتلك القرارات.

كما قطع المتظاهرون، الطرق المؤدّية إلى ساحة رياض الصلح، وإغلاق جسر الرينج في بيروت بالاتجاهين، وقطع طريق عام الغبيري - المشرفية بالإطارات المشتعلة.

فيما استدعت القوات الأمنية اللبنانية، تعزيزات إلى محيط السراي الحكومي في العاصمة بيروت.

ولم تمر ساعات قليلة حتى خرجت عدة مدن في لبنان على غرار ما حدث في بيروت، لتطول الاحتجاجات مدن: "خلدة والدامور وصيدا والبقاع والضاحية" قاطعين الطرق العامة للدخول في اعتصام مفتوح احتجاجًا على الضرائب المفروضة.

موكب #اكرم_شهيب لحظة اطلاق النار على المعتصمين في وسط بيروت. pic.twitter.com/bmzmQL5Uht — Elie Abou Jawde (@EajElie) October 17, 2019

وخلال مرور موكب وزير التربية أكرم شهيب، في مكان الاعتصام في وسط بيروت، أقدم بعض مرافقيه على إطلاق النار في الهواء، بعدما تجمهر المتظاهرون حول سيّارة شهيب الذي، بحسب ما نقلت قناة "الجديد" اللبنانية، عن أحد المتظاهرين، أنّ "شهيب نزل محاولاً التحدّث إلى المتظاهرين، ولم يطلق مرافقوه النار اتجاه الناس بل أطلقوا النار في الهواء لإبعاد المتظاهرين عن سيارة الوزير التي تعرضت للتكسير".

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن مرافق إحدى الشخصيات أطلق النار اتجاه المتظاهرين ودهس أحدهم أمام مفرق بيت الوسط، وسط غضب المحتجين.

وقال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عبر "تويتر": "إنني طلبت من الرفيق أكرم شهيب، تسليم الذين أطلقوا النار في الهواء ونحن تحت القانون لكن نطلب تحقيق شفاف ونرفض الاعتداء على أي كان".

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة هاشتاجات لدعوة اللبنانيون للتظاهر، التي تصدرت مؤشر موقع التغريدات الصغيرة "تويتر" ومنها: "اجا وقت نحاسب، أكرم شهيب، مسيره موسم الرياض، صار الوقت".

الوزير اكرم شهيب يطلب من مرافقيه الانسحاب من مواجهة المتظاهرين في ستاركو في حادثة اطلاق النار قبل قليل. الصورة للزميل حسن شعبان - دايلي ستار..



الرجاء ذكر المصدر لمن يرغب بنقل الصورة pic.twitter.com/dkxX5hH2E8 — Ibrahim Dsouki (@ibrahimDsouki) October 17, 2019

واجتاحت سلسلة من الحرائق عددًا من المناطق اللبنانية خلال الأيام الماضية وسجل أمس الأربعاء حوالي 140 حريقًا، اندلعوا في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما في جبل لبنان والشمال والجنوب، وأسفرت الحرائق عن 107 حالات اختناق وحالة وفاة واحدة.

وأعلنت غرفة العمليات المركزية اللبنانية، في بيان -الأربعاء- أنه "بعد سلسلة الحرائق التي بدأت، في مناطق لبنانية عدة، أكثرها حدة في منطقة جبل لبنان، وبعد إفادة المديرية العامة للدفاع المدني بأن إمكانيات المديرية كافة قد وضعت للاستجابة لإخماد الحرائق، وبعد تقييم الوضع العام من قبل وزارة الداخلية والبلديات، تم تفعيل غرفة العمليات المركزية في السراي الحكومي لمؤازرة غرف عمليات الدفاع المدني ومحافظة جبل لبنان ومحافظات الشمال وعكار والجنوب".