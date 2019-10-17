قادة الاتحاد الأوروبي يقرون بالإجماع اتفاق البريكست مع بريطانيا

بروكسل - (د ب أ)

قرر قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس الموافقة على الاتفاقية الجديدة بين بروكسل ولندن بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وتعهدت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة اليوم بتقديم دعم لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ في الموعد المحدد لذلك في الأول من نوفمبر القادم.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية -في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- عن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون قوله في تغريده له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": توصلنا إلى اتفاق جيد مع فريق المفاوضين الأوروبي وفي انتظار التصديق عليه من قبل البرلمان البريطاني السبت المقبل حتى ننتهي من تنفيذه ونلتفت لقضايا أكثر إلحاحا مثل تحسين مستوى المعيشة وقضايا البيئة والعمل على الحد من انتشار الجريمة".

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قد أعلن في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق جديد بشأن (بريكست)، مغردا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عندما توجد إرادة يوجد اتفاق.. وقد توصلنا لاتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وهو اختبار لالتزامنا بالتوصل إلى حلول"، مطالبا المفوضية الأوروبية بالموافقة عليه.

وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قد صرح -في وقت سابق- بأن أسس اتفاق حول بريكست باتت "جاهزة"، ويمكن أن تصبح واقعا ملموسا خلال ساعات.

وتظل أيرلندا قضية محورية في عدم توافق لندن وبروكسل على كيفية تجنب العودة إلى حدود فعلية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، التي ستبقى عضوا في الاتحاد الأوروبي.

ولفتت "بلومبرج" إلى أن رئيس الوزراء بوريس جونسون يحتاج حاليا أن يعمل على إقناع الحزب الديمقراطي الاتحادي "الإيرلندي" إنه لم يتخل عنهم، وفي الوقت ذاته طمأنة الداعمين الحقيقيين لـ"بريكست" من البريطانيين بأن ما سيحدث انفصال حقيقي عن الاتحاد الأوروبي غير مصطنع.

على الجانب الآخر، رفضت أحزاب المعارضة البريطانية الاتفاق الجديد الخاص بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي تم التوصل إليه اليوم الخميس، بين رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي ، قائلة إنه سيكون كارثيًا على إيرلندا الشمالية واسكتلندا على وجه الخصوص، بحسب "د ب أ".

وقالت زعيمة الحزب الليبرالي الديمقراطي جو سوينسون، إن: "المعركة لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تنته بعد".