بنس: واشنطن وأنقرة اتفقتا على وقف إطلاق النار في سوريا

مصراوي

عقد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، مؤتمرًا صحفيًا، في أنقرة، عقب انتهاء مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن العدوان العسكري الذي تشنه أنقرة على شمال شرق سوريا.

وقال بنس، إن واشنطن وانقرة اتفقتا على وقف إطلاق النار في سوريا، معلنًا عن إنسحاب القوات التركية من شمال شرق سوريا، بحسب ما بثته شبكة "سكاي نيوز".

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي، أن تركيا والولايات المتحدة اتفقا على حماية السجون في شمال سوريا ومواجهة داعش، وإيجاد حل للمنطقة الآمنة.

وأكد بنس، أن الاتفاق مع تركيا أنقذ حياة ملايين الأرواح، موضحًا أن الاتفاق شمل وحماية الأقليات في شمال شرق سوريا.

ولفت إلى أن واشنطن لن تفرض عقوبات إضافية على تركيا، مطالبًا أردوغان بإجراء تحقيقات حول الانتهاكات التي رافقت العدوان العسكري التركي على شمال شرق سوريا.

وأعلن بنس، ان واشنطن ستعمل مع الوحدات الكردية لتأمين انسحابها بعمق 20 ميلًا عن الحدود السورية التركية، وذلك خلال 120 ساعة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الاتفاق مع تركيا نجاح كبير وسينقذ حياة الملايين.

وغرد الرئيس الأمريكي قبل قليل، قائلًا: "أخبار سارة من تركيا" موجهًا الشكر لنظيره التركي رجب طيب أردوغان.