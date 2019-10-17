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    يونكر يستبعد أى تأخير للبريكسيت

    04:51 م الخميس 17 أكتوبر 2019
    يونكر يستبعد أى تأخير للبريكسيت

    جان كلود يونكر

    بروكسل (د ب ا)

    استبعد جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية اليوم الخميس أى تأخير آخر لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى.

    وقال يونكر:"لن يكون هناك تأخير... لقد توصلنا إلى اتفاق، لذا فإنه لا مجال للحديث عن تأخير آخر".

    وفى حال طلبت بريطانيا تمديدا آخر، فإن الكلمة الأخيرة فى ذلك سوف تكون لأعضاء الاتحاد الأوروبى، وليس ليونكر.

    جان كلود يونكر بريكسيت المفوضية الأوروبية بريطانيا الاتحاد الأوروبى

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