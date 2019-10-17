عون يؤكد أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية

بيروت (د ب أ)

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الخميس أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية والإسراع بإيجاد حل لأزمة النازحين.

وجدد عون- في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيرلندي مايكل هيجنز في بيروت"التأكيد على أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية، وضرورة الاسراع في ايجاد حل لازمة النازحين يساهم في إعادتهم إلى بلادهم ومنحهم المساعدات الانسانية فيها، لعدم قدرة لبنان على تحمّل المزيد من اعباء حجم هذا النزوح المضافة الى اعباء اللاجئين الفلسطينيين".

وشدد عون على "موقف لبنان المتمسك بالاحترام الكامل للقرار 1701 وبحقه المشروع في الدفاع عن النفس" واصفا محاولة اسرائيل تغيير الوضع القائم في 25 إغسطس الماضي عبر الطائرات المسيرة بأنه أخطر خرق إسرائيلي لهذا القرار الذي "هدد الاستقرار وكاد أن يشعل المنطقة".

وطالب الرئيس عون نظيره الايرلندي "بانضمام بلاده الى مجموعة الدول المؤسسة لـ"اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" عبر التوقيع على اتفاقيتها الدولية".

من جهته، أكد هيجنز ان استعداد بلاده لتقديم أكبر دعم ممكن لجهود الحكومة اللبنانية الآيلة الى خلق اقتصاد حيوي يتناسب مع الجهود للتعاطي مع التغيير المناخي الذي يضمن الاستدامة، ويؤمن الاندماج الاجتماعي المطلوب لتحقيق الاستقرار على الأمد الطويل، ومشاطرة تجربتها الخاصة في التنمية الاقتصادية، بما في ذلك من خلال توظيف مواهب المنتشرين وخبراتهم".

وأعرب هينجنز عن سروره لرعاية ايرلندا إنشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" وقال:" لعل من أحد أسباب إنشائها، إعطاء الفرصة للاعتراف بأنه عند انتهاء عمليات السلام، لا يجب أن تُترك بل يجب السعي إلى إيجاد أفكار جديدة حيالها، لأنه ما من بلد في العالم يجب أن يعتمد نهج العنف، واذا ما سلّمنا بهذا الامر، فهو اعتراف بالفشل الانساني".

وشدد "على استمرار دعم بلاده لقوات "اليونيفيل" ومشاركتها في عديدها، منوّهاً بما قام به لبنان على صعيد استضافة النازحين السوريين، ومعتبراً أنه لا يجب أن يٌترك لوحده في تحمل هذه المسؤولية".

وتوافق عون وهيجنز" على ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية على مختلف الصعد، وتطوير آليات التعاون في المجالات كافة، لا سيما في مختلف المحافل الدولية، وفق دينامية متجددة لتعاون يخدم مصالح البلدين المشتركة".

وكان هيجنز قد وصل مساء أمس الأربعاء إلى بيروت في زيارة رسمية على رأس وفد رسمي، بناء على دعوة من عون.