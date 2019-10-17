بحث أمريكي: "جيل الألفية" يقضي وقت أطول في النوم واللعب

نيويورك (د ب أ)

أظهر بحث حكومي امريكي جديد أن جيل الألفية ربما ينام ويلعب، أكثر من الأجيال الأكبر سنا، ولكنهم متعلمون بصورة أكبر.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الخميس، بأن جيل الألفية - وهم مواليد الفترة بين عامي 1981 و1996 - ينام نحو 20 دقيقة أكثر كل يوم، كما يضاعف وقت ممارسة الألعاب، بمقارنة بالأجيال الأكبر سنا، بحسب تقرير صادر عن المكتب الامريكي لإحصاءات العمل.

وفي الوقت نفسه، جاء في التقرير الذي أعدته الخبيرة الاقتصادية ميشيل فريمان التابعة للمكتب الامريكي لإحصاءات العمل، والصادر مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي، أن نحو نصف الجيل الأصغر سنا حاملين لدرجة لبكالوريوس على الأقل، بالمقارنة بنحو ثلث الجيل الأكبر سنا.