يونكر لدول الاتحاد الأوروبي: يجب دعم اتفاق البريكسيت

القاهرة (مصراوي)

دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى دعم اتفاق البريكسيت مع بريطانيا الذي تم الاتفاق عليه يوم الخميس.

وقال يونكر في خطاب إن "الدول الأعضاء يجب عليها دعم" الاتفاق، على أنه "أفضل ما يخدم انسحاب منظم وودود للمملكة المتحدة من اتحادنا،" بحسب وكالة الأسوشيتد برس.

وأضاف أن "ايدينا يجب أن تكون دائما ممدودة كما أن المملكة المتحدة سوف تبقى شريكا رئيسيا."

وقال في الخطاب إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يوم الخميس: ""أعتقد أن الوقت قد حان لاستكمال عملية الانسحاب والمضي قدما بأسرع وقت ممكن للتفاوض على شراكة الاتحاد الأوروبي المستقبلية مع المملكة المتحدة".

أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الوصول إلى اتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة من التكتل القاري قبل أسبوعين من الموعد الذي ضربته لندن لاتمام (البريكسيت)، وبعد أكثر من ثلاث سنوات على الاستفتاء البريطاني حول بريكسيت في 2016.

وقال يونكر أن مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي تمكنوا من التوصل إلى اتفاق حول البريكسيت. وغرد: "لدينا اتفاق! إنه اتفاق عادل ومتوازن للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واختبار لالتزامنا بإيجاد حلول."

وأضاف أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى تصديق البرلمان الأوروبي ومجلس العموم البريطاني، مشيرا إلى أنه سوف يوصي دول الاتحاد الـ27 بتأييد الاتفاق خلال القمة في وقت لاحق يوم الخميس.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن المفاوضين توصلوا إلى "اتفاق جديد عظيم"، داعشا البرلمان إلى التصديق عليه يوم السبت المقبل حتى تتمكن حكومته من التحرك نحو "أولويات أخرى."

ومن المنتظر أن يشهد مجلس العموم البريطاني يوما صاخبا يوم السبت خلال مناقشة الاتفاق للتصديق عليه. وأوردت وكالة رويترز أن العمال في البرلمان سوف يدعمون إجراء استفتاء على الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة جونسون مع الاتحاد الأوروبي.

ومع إعلان التوصل إلى اتفاق، ارتفع الجنيه الاسترليني بعد فترة من الاضطراب الأسبوع الماضي وسط تقارير متضاربة بشأن إحراز تقدم في المفاوضات بين لندن وبروكسل.

وارتفع الجنيه مقابل الدولار إلى 1.2934 دولار من 1.2805 دولار هذا الصباح.

ومنذ أن وصل جونسون إلى السلطة في يوليو الماضي يصر على بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر بأي ثمن بعدما أجلت تيريزا ماي بريكسيت مرتين في إطار مساعيها للتوصل إلى اتفاق.

لكن البرلمان البريطاني كان حجر عثرة في طريق جونسون حيث رفض ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.