القاهرة- (مصراوي):

أعلنت الهئية العليا المستقلة للانتخابات التونسية، الخميس، رسميًا فوز قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية التونسية بنسبة72.71 بالمائة من الأصوات، بعد عدم تقدم منافسه نبيل القروي بأي طعن، حسبما أفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وقال رئيس الهيئة العُليا للانتخابات في تونس نبيل بفون في مؤتمر صحفي، الخميس، إنه "بعد استيفاء الطعون تصبح النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها نتائج نهائية"، معلنا بصفة رسمية قيس سعيّد رئيسًا للجمهورية التونسية.

وفاز سعيد (61 عامًا)، وهو أستاذ قانون، ضد القروي (56 عامًا) الذي أُطلق سراحه قبيل انعقاد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر، بعدما حصد الأول 18.4 بالمائة والثاني 15.6 بالمائة من الأصوات في الجولة الأولى (7 ملايين ناخب).

وكانت هيئة الانتخابات أعلنت أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع بلغت نحو 57.8 بالمائة من إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت.

وفي وقت سابق، قال القروي، الذي كان محتجزًا على ذمة اتهامات بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، إن الانتخابات لم يتوفر فيها مبدأ تكافؤ الفرص.

ويُنظر إلى قيس سعيّد، الذي عُرف بإجادته الخطابة باللغة العربية الفٌصحى، باعتباره الحصان الأسود الرابح، فيما يرجع البعض نجاحه في الفوز كثالث رئيس للبلاد منذ ثورة يناير2011، إلى قدرته على مخاطبة الناخبين واستخدامه خطابا شعبويًا مؤثرًا.

وتنافس في تلك الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جاءت في أعقاب وفاة الرئيس التونسي السابق الباجي قايد السبسي، 24 مرشحًا ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة.

ويضم تشكيل الهيئة العليا للانتخابات 9 ممثلين عن المحاماة والقضاء والمالية والمحاسبة، فضلا عن ممثل للتونسيين في الخارج وممثل للأمن والسلامة المعلوماتية.