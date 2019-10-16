السعودية: ارتفاع قتلى حادث تصادم المدينة إلى 35

القاهرة (مصراوي)

قالت الشرطة السعودية، الأربعاء، إن 35 شخصا قتلوا في حادث تصادم بين حافلة ومعدة ثقيلة في المدنية المنورة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف المتحدث باسم الشرطة في منطقة المدينة أن الحافلة كانت تقل 39 شخصا من المقيمين في السعودية من جنسيات آسيوية وعربية، أصيب منهم أيضا أربعة أشخاص.

وقع الحادث في مركز الأكحل في المدنية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قريب.