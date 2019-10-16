إعلام سوريا: إسقاط طائرة تركية مسيرة في محافظة الحسكة (صور)

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القاهرة - مصراوي:

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، مساء الأربعاء، بإسقاط طائرة تركية مسيرة في محافظة الحسكة بشمالي سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه تم "إسقاط طائرة مسيرة لقوات الاحتلال التركي في قرية مجيبرة زركان بريف ناحية تل تمر بمحافظة الحسكة".

وتصدت وسائط الدفاع الجوي السوري خلال السنوات الأخيرة لهجمات أمريكية وإسرائيلية بالطائرات والصواريخ على عدد من المواقع في مناطق مختلفة بسوريا والتي كانت تأتي بالتزامن مع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في حربه على التنظيمات الإرهابية في محاولة لرفع معنوياتها المنهارة أمام تقدم الجيش.

وشنت القوات التركية عدوانًا بداية من الأربعاء الماضي على شمال شرق سوريا، بعد إعلان الرئيس الأمريكي سحب 1000 جندي أمريكي من تلك المناطق.