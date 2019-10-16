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    المرصد السوري: القوات التركية تشن هجومًا عنيفًا على مدينة رأس العين

    11:42 م الأربعاء 16 أكتوبر 2019
    المرصد السوري: القوات التركية تشن هجومًا عنيفًا على مدينة رأس العين

    القوات التركية

    القاهرة - مصراوي:

    قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القوات التركية تشن هجومًا جديدًا في مدينة رأس العين بغطاء جوي وبري مكثف، في إطار العدوان التركي على الشمال الشرق السوري، بحسب "العربية".

    وقصفت القوات الكردية المتمركزة شمال حلب، مواقع الفصائل الموالية لتركيا في مدينة إعزاز، الأحد الماضي، وذلك فى إطار الرد على العدوان التركى، بحسب ما ذكرته قناة "العربية".

    وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الذاتية الكردية، الأحد الماضي، التوصل إلى اتفاق مع النظام السوري ينص على انتشار جيش النظام على طول

    الحدود مع تركيا للتصدي لهجوم أنقرة والفصائل السورية الموالية لها، المستمر منذ خمسة أيام ضد مناطق سيطرتها.

    وقالت الإدارة الذاتية في بيان على صفحتها على فيسبوك: "لكي نمنع ونصد هذا الاعتداء فقد تم الاتفاق مع النظام السوري، كي يدخل جيش النظام وينتشر على طول الحدود السورية التركية لمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية لصد هذا العدوان وتحرير المناطق التي دخلها الجيش التركي ومرتزقته المأجورون"، مشيرة إلى أن "هذا الاتفاق يتيح الفرصة لتحرير باقي الأراضي والمدن السورية المحتلة من قبل الجيش التركي كعفرين" في شمال غربي حلب.

    القوات التركية العدوان التركي تنظيم داعش مدينة رأس العين سوريا

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