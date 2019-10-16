واشنطن: العقوبات على تركيا شملت وزارتي الطاقة والدفاع

القاهرة – مصراوي:

أكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشن، أن العقوبات التي وقعتها واشنطن على تركيا، شملت وزارتي الطاقة والدفاع.

وأضاف منوتشن، في تصريحات صحفية، نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن العقوبات لا تستهدف قطع الكهرباء عن الشعب التركي.

وأكد أن الوضع التركي معقد لأن أنقرة شريك في حلف الأطلسي والأكراد قاتلوا مع الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي.

واستطرد وزير الخزانة الأميركي، أن زيادة الرسوم على البضائع التركية سبق أن حققت المرجو منها.

فرضت وزارة الخارجية الأمريكية، عقوبات مالية على ثلاثة مسؤولين أتراك بالإضافة إلى وزارتي الطاقة والدفاع، بأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، يهدف للضغط على أنقرة لإيقاف عمليتها العسكرية شمال شرق سوريا.

ونشرت الخارجية الأمريكية بيانا قالت فيه إن ترامب وقع أمرا تنفيذيا يسمح لوزارتي الخزانة والخارجية بفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات تركية ضالعة بالعملية العسكرية التي تعرض حياة المدنيين للخطر وتقوض السلام في شمال شرق سوريا.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن هذا الأمر يهدف الضغط على أنقرة لوقف عملية "نبع السلام" وفرض وقف إطلاق نار في المنطقة بشكل فوري، وكشفت عن إدراج ثلاثة مسؤولين أتراك بالإضافة إلى وزارتي الطاقة والدفاع، على لائحة العقوبات تزامنا مع توقيع ترامب على الأمر التنفيذي.