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    الأمن الجزائري يعتقل نائبا برلمانيا رفض المثول أمام القضاء

    11:11 م الأربعاء 16 أكتوبر 2019
    الأمن الجزائري يعتقل نائبا برلمانيا رفض المثول أمام القضاء

    شرطة الجزائر

    الجزائر (د ب أ)

    أفادت تقارير إخبارية بأن الأمن الجزائري اعتقل نائبا في البرلمان ظل مختفيا لفترة بعد رفضه المثول أمام القضاء للاشتباه في تورطه بقضايا فساد.

    وأكدت وسائل إعلام محلية مساء اليوم الأربعاء، أن شرطة ولاية الوادي التي تقع على مسافة 800 كيلومتر شرقي جنوب الجزائر، أوقفت بهاء الدين طليبة النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني (أكبر الأحزاب السياسية في الجزائر) الذي وجد متخفيا بأحد منازل أقاربه في المنطقة.

    وأوضحت ذات المصادر أن الشرطة تحقق حاليا مع طليبة.

    وكان مجلس النواب الجزائري صادق بالإجماع في جلسة علنية في 25 سبتمبر الماضي، على رفع الحصانة البرلمانية عن طليبة في جلسة علنية، غير أن النائب رفض المثول أمام القضاء الذي اشتبه في تورطه بقضايا فساد.

    اعتقال نائب شرطة الجزائر البرلمان الجزائري

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