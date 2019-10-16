انفجار شاحنة وقود جنوب شرقي نيجيريا ومقتل أم وصغيرها

لاجوس (د ب أ)

قال متحدث باسم الشرطة في نيجيريا إن انفجار شاحنة وقود في مدينة "أونيتشا" اليوم الأربعاء أسفر عن وفاة أمي وطفلها الصغير.

وأوضح المتحدث هارونا محمد في بيان أن جثتي الضحيتين "تفحمتا بدرجة لا يمكن معها التعرف عليهما".

وانقلبت الحافلة بعدما فقد قائدها السيطرة عليها، وتسرب الوقود إلى الطريق وامتد إلى مسافة كبيرة، لتشتعل النيران في العديد من المباني والمتاجر القريبة من موقع الحادث.

وحوادث شاحنات الوقود أمر شائع في نيجيريا بسبب سوء حالة الطرق.