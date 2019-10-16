غرفة العمليات المركزية اللبنانية: استمرار الحرائق في البلاد لليوم الثاني

بيروت- ( د ب أ):

استمرت الحرائق في عدد من المناطق اللبنانية لليوم الثاني على التوالي حيث سجل اليوم الأربعاء حوالي 140 حريقا اندلعت في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما في جبل لبنان والشمال والجنوب، وأسفرت الحرائق عن 107 حالات اختناق وحالة وفاة واحدة.

وأعلنت غرفة العمليات المركزية اللبنانية، في بيان اليوم ، أنه "بعد سلسلة الحرائق التي بدأت منذ يوم أمس، في مناطق لبنانية عدة، أكثرها حدة في منطقة جبل لبنان، وبعد إفادة المديرية العامة للدفاع المدني بأن إمكانيات المديرية كافة قد وضعت للاستجابة لإخماد الحرائق، وبعد تقييم الوضع العام من قبل وزارة الداخلية والبلديات، تم تفعيل غرفة العمليات المركزية في السراي الحكومي لمؤازرة غرف عمليات الدفاع المدني ومحافظة جبل لبنان ومحافظات الشمال وعكار والجنوب".

وتابع البيان :" بناء على إفادة الدفاع المدني، تم اليوم تسجيل حوالي 140 حريق أحراج اندلعت في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما في محافظة جبل لبنان والشمال والجنوب وعكار( شمال لبنان)، علما بأنه تمت السيطرة على معظم الحرائق في مختلف المناطق ويتم العمل حالياً على إخماد ما تبقى من حرائق صغيرة وتبريدها تحسبا من أن تتجدد".

وأعلن البيان أن محصلة الأضرار، وفق بيان الصليب الأحمر، أسفرت عن تسجيل 89 حالة اختناق تمت معالجتها ميدانيا، كما تم نقل 18 حالة إلى عدد من المستشفيات وسجل حالة وفاة واحدة ".

وعن المساحات التي تضررت جراء حرائق اليوم، أشار البيان أنه " ليس هناك من إحصاء دقيق خاصة وأن الحرائق ما زالت مستمرة، مشيرا إلى قيام طوافات الجيش اللبناني والوحدات المنتشرة وقوى الأمن الداخلي بمؤازرة فرق الإطفاء لإخماد الحرائق.

ونسقت غرفة العمليات المركزية عددا من الإجراءات، بحسب البيان"منها التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي من أجل إقفال المدارس التي تقع في المواقع الخطرة، وزارة الطاقة والمياه مؤسسة كهرباء لبنان لقطع خطوط التوتر العالي والمتوسط تسهيلا لعمليات الإطفاء، وزارة الأشغال العامة والنقل، وزارة الزراعة وغيرها من الإدارات الرسمية".

وقال البيان إن المملكة الأردنية الهاشمية لبت " طلب وزارة الداخلية والبلديات بتقديم طوافتين وصلتا مساء أمس الثلاثاء إلى مطار رفيق الحريري الدولي، لافتا إلى أن وزارة الدفاع طلبت من قبرص إرسال طائرتين عملت على إطفاء الحرائق يومي الاثنين والثلاثاء، وقد استجابت كل من إيطاليا واليونان لطلب غرفة العمليات المركزية بتحريك أربع طائرات لمكافحة الحرائق تفعيلا لآلية عمل الاتحاد الأوروبي للاستجابة.

وأضاف البيان أن مصر أكّدت " جهوزية طائرتين للتدخل عند أول طلب من الحكومة اللبنانية، وبدورها أكدت السفارة البريطانية استعداد تحريك طوافة بريطانية من قبرص وقد كانت كل من سويسرا وفرنسا أبدتا استعدادهما لإيفاد المزيد من طائرات مكافحة الحرائق، إضافة إلى ذلك، فإن القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفل" قد زودت الجيش اللبناني بطوافة من طوافاتها وعدد من الآليات.

يذكر أن حريقاً اندلع في منطقة المشرف( جبل لبنان) ليل أول أمس الاثنين ، وحاول المعنيون السيطرة عليه لكنه لم يتوقف رغم الجهود المكثفة من عناصر الدفاع المدني بمواكبة من الجيش اللبناني وطائرات الإخماد.

واتسعت رقعة النيران منذ ليل الثلاثاء بفعل تسارع الرياح الساخنة وانتقلت الحرائق ليلا باتجاه الدامور والدبية وكفرحيم وكفرمتى ( في جبل لبنان) إضافةً إلى عدد من قرى المتن الشمالي في جبل لبنان والتهمت النيران آلاف الأمتار من أحراج لبنان، وخلفت بعض الأضرار في الممتلكات والمنازل التي لم يتم إحصاؤها حتى الآن.