الدفاع الروسية: الجيس السوري سيطر على قاعدة جوية وعدة جسور على نهر الفرات

القاهرة - مصراوي:

قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات النظام السوري سيطرت على قاعدة الطبقة الجوية وعدة جسور على نهر الفرات بحسب موقع "العربية".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش السوري سيطر على مساحة تزيد على ألف كيلومتر بمحيط مدينة منبج.

وفي وقت سابق من اليوم، وسع الجيش السوري سيطرته في مناطق شرق الفرات، الثلاثاء، ودخل الى بلدة صرين في إطار انتشاره في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات، وسط تضارب الانباء حول دخول القوات الحكومية مدينة منبج.

وقال قيادي في مجلس منبج العسكري صدام الحمد لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "انتشرت اليوم الثلاثاء القوات الحكومية السورية في بلدة صرين حوالي 50 كيلومترا شرق مدينة منبج و30 كيلومترًا جنوب مدينة عين العرب ( كوباني) وتسلمت كل المقرات الي كانت تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية ".