لبنان: تضرر بعض شبكات الاتصالات جرائق الحرائق

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت هيئة الاتصالات اللبنانية "أوجيرو"، الثلاثاء، تضرّر كابلات وموزعات وعلب وأعمدة تابعة لها، إثر الحرائق التي شبت في أكثر من 100 منطقة بلبنان، مما أدى الى توقف الاتصالات عن بعض السنترالات الواقعة ضمن منطقة الحرائق.

وقالت في بيان إن "الفرق الفنية التابعة للهيئة تقوم بإحصاء الأضرار وإجراء مسح ميداني عليها للبدء بالتصليحات فور الانتهاء من إطفاء الحرائق"، حسبما أوردت شبكة "إل بي سي آي" اللبنانية.

في سياق متصل، عقد وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، اجتماعًا طارئًا حضره مدير عام الصيانة والاستثمار باسل الأيوبي ومدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية، لمتابعة الأضرار التي لحقت بشبكات الاتصالا جراء الحرائق، مؤكدًا "استنفار الوزارة بكافة أجهزتها لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي بسرعة قصوى".

وقال: "نتابع عن كسب كل التطورات الحاصلة على أرض الواقع من خلال المعلومات الواردة من أجهزتنا ومن خلال مشاركة مندوب الوزارة في اجتماعات إدارة هيئة الكوارث برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري".

ويشهد لبنان منذ أمس الاثنين حرائق بحجم غير مسبوق تجاوز عددها الـ100 حريق، طالت العديد من المناطق، بحسب هيئة الدفاع المدني اللبنانية.

ويقول مسؤولون إن الحرائق بدأت بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح ساخنة ساعدت في اشتعال النيران في بعض الأشجار والمساحات الخضراء.

وأوقعت الحرائق حتى الآن قتيلًا وعشرات الجرحى الذين تم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم.

وتعمل وحدات من الجيش وقوى الأمن وعناصر الدفاع المدني على إخماد الحرائق. ووُصفت بعض المناطق بالمنكوبة.

وأعلن عدد من الجامعات والمدارس توقف العملية الدراسية، بحسب الوكالة الرسمية للأنباء.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت مصادر عسكرية لبنانية إنه تم إخماد غالبية الحرائق التي شهدتها البلاد على مدار الـ24 ساعة الماضية.