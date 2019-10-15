لبنان: حريق في الوادي الفاصل بين بلدتيّ برقايل ومجدلا

حريق في الوادي الفاصل بين بلدتيّ برقايل ومجدلا

القاهرة- (مصراوي):

أفادت شبكة "إل بي سي آي" اللبنانية، الثلاثاء، باندلاع حريق في الوادي الفاصل بين بلدتيّ برقايل ومجدلا في لبنان، فيما تعمل عناصر الإطفاء في الدفاع المدني على إخماده.

ويشهد لبنان منذ أمس الاثنين حرائق بحجم غير مسبوق تجاوز عددها الـ100 حريق، طالت العديد من المناطق، بحسب هيئة الدفاع المدني اللبنانية.

ويقول مسؤولون إن الحرائق بدأت بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح ساخنة ساعدت في اشتعال النيران في بعض الأشجار والمساحات الخضراء.

وأوقعت الحرائق حتى الآن قتيلًا وعشرات الجرحى الذين تم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم.

وتعمل وحدات من الجيش وقوى الأمن وعناصر الدفاع المدني على إخماد الحرائق. ووُصفت بعض المناطق بالمنكوبة.

وأعلن عدد من الجامعات والمدارس توقف العملية الدراسية، بحسب الوكالة الرسمية للأنباء.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت مصادر عسكرية لبنانية إنه تم إخماد غالبية الحرائق التي شهدتها البلاد على مدار الـ24 ساعة الماضية.